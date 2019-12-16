Real madrid يُعاني ضد جوارديولا

المواطن - مروة نبيل

أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 في دور الـ 16 عن مواجهة Real madrid لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي الذي يقوده المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 دور 16

وأُقيمت قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 دور 16 التي أُقيمت، اليوم الاثنين، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، في مدينة نيون السويسرية، وأسفرت عن مواجهات قوية، أبرزها مباراة Real madrid ضد مانشستر سيتي الإنجليزي.

ووفقًا لما أسفرت عنه قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 دور 16 سيلعب Real madrid ضد مانشستر سيتي الإنجليزي، في معقل المرينغي ملعب “سانتياجو برنابيو”، يوم 26 من شهر فبراير المقبل.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب بين Real madrid ومانشستر سيتي الإنجليزي على ملعب “الاتحاد”، يوم 17 من شهر مارس المقبل، وذلك وفقًا لما كشف عنه قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 دور 16 التي أُقيمت اليوم.

Real madrid

ويملك Real madrid تاريخًا سيئًا أمام المدرب الإسباني، حيث لعب الفريق الأول لكرة القدم بالمرينغي ضد الفرق التي دربها جوارديولا 17 مباراة، خسر 9 مرات، وفاز 4 مرات، وتعادل في مثلهأ.

وسجلت الفرق التي دربها جوارديولا 33 هدفًا في شباك Real madrid الإسباني، فيما استقبل المرينغي 20 هدفًا فقط خلال الـ17 مباراة الماضية.

وعلى الرغم من معاناة Real madrid ضد جوارديولا، إلا أنه لم يُهزم أمامه في آخر 4 مواجهات، حيث نجح في الفوز 3 مرات، وتعادل في مباراة.