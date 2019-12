Sekiro .. أفضل لعبة لعام 2019

المواطن - متابعة

مع اختتام جوائز الألعاب لعام 2019 “Game Awards 2019″، أعلنت النتائج النهائية للألعاب الفائزة بلقب الأفضل أو “لعبة العام”، إضافة إلى أفضل إخراج للألعاب وغيرها الكثير والكثير من الجوائز التي نافس عليها مرشحين بارزين حيث حصلت لعبة Sekiro على أفضل النتائج.

وفي ختام المسابقة – حسب ما نشرته مواقع متخصصة في عالم التكنولوجيا – كان الفائز من حيث إجمالي عدد الجوائز لعبة “Disco Elysium”، والتي حصلت على أربع جوائز.

وفي الوقت نفسه، حلت لعبة Death Stranding في المركز الثاني بثلاث جوائز، كما حصلت على أكبر عدد من الترشيحات، وفى نهاية المطاف، جاءت المفاجأة الكبرى عندما حصلت لعبة “Sekiro: Shadows Die Twice”، على جائزة لعبة العام.

ويوضح التقرير القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الألعاب لعام 2019 “Game Awards 2019”:

– لعبة العام “Sekiro: Shadows Die Twice”.

– أفضل إخراج لعبة Death Stranding (Kojima Productions/SIE)

– أفضل رواية لعبة Disco Elysium (ZA/UM)

– أفضل إخراج فني لعبة Control (Remedy/505)

– أفضل نتيجة / موسيقى لعبة Death Stranding (Kojima Productions/SIE)

– أفضل تصميم صوت لعبة Call of Duty: Modern Warfare (Infinity Ward/Activision)

– أفضل أداء لعبة Mads Mikkelsen as Cliff, Death Stranding

– أفضل الألعاب تأثيرًا لعبة Gris (Nomada Studio/Devolver)

– أفضل لعبة مستمرة Fortnite (Epic Games)

– أفضل لعبة مستقلة Disco Elysium (ZA/UM)

– أفضل لعبة موبايل Call of Duty: Mobile (TiMi Studios/Activision)

– أفضل دعم للمجتمع لعبة Destiny 2 (Bungie)

– أفضل لعبة VR / ARلعبة Beat Saber (Beat Games)

– أفضل ألعاب الأكشن لعبة Devil May Cry 5 (Capcom/Capcom)

– أفضل ألعاب المغامرة لعبة Sekiro: Shadows Die Twice (From Software/Activision)

– أفضل RPG لعبة Disco Elysium (ZA/UM)

– أفضل لعبة قتال Super Smash Bros. Ultimate (Bandai Namco/Sora/Nintendo)

– أفضل لعبة عائلية Luigi’s Mansion 3 (Next Level Games/Nintendo)

– أفضل لعبة استراتيجية Fire Emblem: Three Houses (Intelligent Systems/Koei Tecmo/Nintendo)

– أفضل لعبة رياضية / سباق Crash Team Racing Nitro-Fueled (Beenox/Activision)

– أفضل لعبة متعددة اللاعبين Apex Legends (Respawn/EA) وFresh Indie Game Developer و ZA/UM for Disco Elysium