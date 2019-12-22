SMS من أمن الدولة: بلغوا عن من يستهدف أمننا

المواطن - الرياض

وجهت رئاسة أمن الدولة رسائل نصية SMS إلى هواتف المواطنين والمقيمين، تحذر فيها من الإرهاب وتدعو للإبلاغ عن كل من يستهدف أمن المملكة.

وجاء في الرسالة التي وصلت إلى هواتف المواطنين من أمن الدولة: أخي المواطن.. أخي المقيم، الإرهاب لا دين له.. ساهم بإبلاغ مركز البلاغات الأمنية 990 في رئاسة أمن الدولة عن مّن يستهدف أمننا ووطننا بالاتصال على الرقم 990، ومن خارج المملكة: 00966112455922، أو مراسلة البريد الإلكتروني: ‏[email protected] أو عبر الفاكس: 0114869645.

يشار إلى أن رئاسة أمن الدولة تمتلك حسابًا على تويتر لتوعية الجمهور وتحذيرهم من مخاطر الخطاب المتطرف، وهو حساب الإدارة العامة لمكافحة التطرف برئاسة أمن الدولة.

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