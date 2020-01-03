آبل تطلق نسختين جديدتين من iPhone SE 2

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

قد يجد العملاء الذين يبحثون عن بديل أرخص لجهاز iPhone 11 الرائد من آبل خيارات متعددة قريبًا، فوفقًا لتقرير جديد صادر عن شركة DigiTimes، تخطط الشركة لإصدار نسختين من iPhone SE.

مواصفات الهاتف:

سوف تُزود النسختان الجديدتان، من iPhone SE 2، بشاشة LCD بدلًا من شاشة OLED الأكثر كُلفة، وهو من المرجح أن يخفض السعر بشكل كبير.

وقال آبل إنسايدر، إن من المحتمل أن يكون للشاشة أحجام مختلفة، حيث يأتي الإصدار الأكبر بشاشة 6.1 بوصة في حين أن الإصدار الأصغر سيصل إلى 5.5 بوصة.

ويعتمد تقرير DigiTimes على طلبات التعبئة التي استلمتها شركة مقرها تايوان لطرازين من طراز iPhone SE 2.

سعر الهاتف:

وقال المحلل مينج- تشي كو، إن الهاتف سوف يصل إلى السوق في مارس 2020، بسعر 399 دولارًا، ويأتي بثلاثة ألوان متميزة ومستويَي تخزين، إصدار 64 غيغابايت وإصدار 128 غيغابايت.

ومن المتوقع أن تكون الألوان رمادية وفضية وحمراء، وفقًا لـ 9to5Mac.

يقال إن iPhone SE 2 سيكون مشابهًا لتصميم iPhone 8، ولكنه سيأتي مع أحدث معالج من آبل، وهو A13 Bionic، وهو نفسه الموجود في iPhone 11.

ويُذكر أن آبل تخطط أيضًا لإطلاق مجموعة جديدة وهي iPhone 12، وذلك اعتبارًا من شهر سبتمبر من هذا العام.

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