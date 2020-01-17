آخر تطورات حالة السيستاني الصحية

المواطن - سعد البحيري

أفادت مصادر إعلامية عراقية باستقرار حالة المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني بعد تعرضه لكسر في عظم الفخذ يوم أمس الخميس.

ونقلت السومرية عن مكتب السيستاني القول إن المرجع الديني الأعلى علي السيستاني خرج من غرفة العمليات بعدما أجريت له عملية بسبب تعرضه لكسر في عظم الفخذ الأيسر”.

ولفت المصدر إلى أن العملية التي أجريت له الخميس تكللت بالنجاح وأن المرجع الشيعي يخضع لمرحلة راحة بعد هذه الإصابة.

وبعد انتشار خبر إصابة السيستاني تصدر وسم الشفاء العاجل الترند العراقي على موقع تويتر حيث امتلأ بدعوات الشفاء وتمنيات الصحة والعمر المديد للمرجع الشيعي.

وعلى مدى الأسابيع الماضية وجه السيستاني انتقادات شديدة للنظام العراقي وأعلن تضامنه مع مطالب المتظاهرين الشرعية وفي نفس الوقت طالب المتظاهرين بعدم الانجرار نحو العنف محذرًا من العناصر التي تحاول اختراق الصفوف للتخريب والقتل.

ودعا السيستاني إلى الاسراع في إنجاز قانون الانتخابات معتبرًا أن الانتخابات هي الطريق الأسرع لإنهاء الأزمة التي تشهدها العراق منذ عدة أشهر وتسببت في استقالة الحكومة العراقية برئاسة عادل عبدالمهدي.

ومنذ استقالة الحكومة العراقية قبل عدة أسابيع لم تفلح محاولات تشكيل حكومة جديدة بسبب الخلاف داخل البرلمان على تفسير نص دستوري يحدد الكتلة الأكبر التي يحق لها ترشيح رئيس الحكومة ما جعل رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح يتراجع عن تسمية مرشح كتلة البناء أسعد العيداني لرئاسة الحكومة والتلويح بالاستقالة.

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