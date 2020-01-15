آل القاضي تحتفل بزواج ابنهم علي في جازان

المواطن - علي شيبان - جازان

احتفل محمد بن حسين يعقوب القاضي بزواج نجله الشاب علي القاضي على كريمة علي بن علي عبدالله عتين وذلك مساء يوم أمس الثلاثاء بقاعة السحاب 2 بمحافظة صامطة بجازان.

جاء ذلك وسط حضور كبير من المدعوين من الأصدقاء والزملاء وأهالي العريس، حيث شارك الجميع فرحة محمد بن حسين يعقوب القاضي ونجله العريس علي، وامتزجت الليلة البهيجة برائحة العود والبخور والفل والكاذي والرقصات الشعبية الجيزانية.

وعبر العريس علي القاضي عن سعادته بإكمال نصف دينه، مقدمًا شكره وتقديره لكل من لبى الدعوة، مثمنًا ما شاهده من حضور في ليلة زواجه.

من جهة أخرى، قدم العم محمد بن حسين يعقوب القاضي وأولاده شكرهم وتقديرهم لكل من حضر وشاركهم أفراحهم، مؤكدًا أن سعادته تضاعفت بتواجد الحضور من داخل وخارج المنطقة.

“المواطن “تتقدم بأحر وأجمل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة لأسرة آل القاضي والعريس علي القاضي، وتتمنى للعريس حياة جديدة وسعيدة.

تابعنا على تواصل معنا على