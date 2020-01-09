آل مشهور تحتفل بزواج ابنهم عبدالرحمن في الطوال

المواطن - علي شيبان - جازان

احتفل الشاب عبدالرحمن محمد جابر مشهور بزواجه على كريمة علي محمد علي حدادي وذلك مساء يوم أمس الأربعاء، بقاعة توباز بشعب الذيب بمحافظة الطوال.

كان ذلك وسط حضور كبير من المدعوين من الأصدقاء وزملاء وأهالي العريس، حيث شارك الجميع فرحة آل مشهور والعريس عبدالرحمن، لتمتزج الليلة البهيجة برائحة العود والبخور والفل والكاذي.

وعبر العريس عبدالرحمن مشهور عن سعادته بإكمال نصف دينه، مقدماً شكره وتقديره لكل من لبى الدعوة، مثمناً ما شاهده من حضور في ليلة زواجه.

من جهة أخرى، قدم أهالي العريس شكرهم وتقديرهم لكل من حضر وشاركهم أفراحهم مؤكدين أن سعادتهم تضاعفت بتواجد الحضور من داخل وخارج المنطقة.

“المواطن” تتقدم بالتهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة لأسرة آل مشهور والعريس عبدالرحمن مشهور وتتمنى له حياة جديدة وسعيدة.

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