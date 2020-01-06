آل معمر يستقيل من رئاسة رابطة الدوري السعودي للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

أعلن مسلي آل معمر- قبل قليل- عن استقالته من منصبه كرئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وقال مسلي آل معمر: “بعد ما يقارب عامين، قررت أن أقدم استقالتي من رابطة الدوري السعودي للمحترفين، حيث سأنتقل إلى موقع آخر للعمل في القطاع الخاص”.

وتابع: “أشكر كل الذين عملت معهم، وكل من تعاون معي وأحسن الظن في طوال الفترة الماضية، وأرجو المعذرة ممن قصرت في حقه، مع تمنياتي للكرة السعودية بالتفوق والتوفيق”.

وكان مسلي آل معمر قد زُكي رئيسًا لرابطة الدوري السعودي للمحترفين في 11 مارس 2018 لمدة أربعة أعوام، وذلك خلفًا للمستقيل عادل عزت.

تابعنا على تواصل معنا على