أبرز أرقام الوحدة والرائد هذا الموسم

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الوحدة والرائد المقرر إقامتها، مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

الوحدة والرائد

وكشف حساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن إحصائية لأبرز أرقام الوحدة والرائد في جميع البطولات منذ انطلاق منافسات الموسم الرياضي الحالي.

ولعب فرسان مكة 15 مواجهة قبل مباراة الوحدة والرائد اليوم، نجح في تحقيق الفوز 10 مرات، وهُزم في 5 مواجهات، ولم يتعادل في أي لقاء، وسجل لاعبوه 18 هدفًا، واهتزت شباكه 13 مرة.

وكانت أطول سلسلة انتصارات لفريق الوحدة في 5 مباريات متتالية، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه 8 مرات، ولم يهز الشباك في مواجهتين فقط.

على الجانب الآخر، خاض الفريق الريداوي 15 لقاء قبل مباراة الوحدة والرائد اليوم، ونجح في الفوز 9 مرات، وتعادل مرتين، وخسر 4 مواجهات، وتمكن لاعبوه من تسجل 26 هدفًا، واستقبل 26 هدفًا أيضًا.

وحافظ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد على نظافة شباكه 4 مرات، ولم يهز الشباك في 3 مواجهات، وكانت أطول سلسلة انتصارات له، عندما حقق الفوز في 6 مباريات متتالية.

تابعنا على تواصل معنا على