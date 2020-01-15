أبرز أرقام تين كات مع الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

يسعى المدير الفني الهولندي هينك تين كات لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لتحقيق الفوز على نظيره أولمبيك آسفي المغربي، مساء اليوم الأربعاء.

تين كات مع الاتحاد

وكشف حساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز إحصائيات الاتحاد مع تين كات في جميع البطولات قبل مباراة اليوم.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد 8 مباريات تحت قيادة تين كات، نجح في تحقيق الفوز 3 مرات، وخسر مثلها، وتعادل في مواجهتين.

وسجل الاتحاد 15 هدفًا، واهتزت شباكه بـ13 هدفًا، وحافظ الفريق الأول لكرة القدم بالعميد على نظافة شباكه مرة واحدة فقط، ونجح في التسجيل بجميع المباريات التي خاضها مع تين كات.

ويلعب الاتحاد ضد أولمبيك آسفي المغربي، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

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