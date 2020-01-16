أبرز أرقام هزاع مع الاتفاق هذا الموسم

المواطن - مروة نبيل

ظهر هزاع الهزاع بمستوى مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في جميع البطولات هذا الموسم، وذلك قبل مباراته ضد الهلال اليوم.

وكشف حساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز أرقام هزاع الهزاع مع الاتفاق خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

ولعب هزاع الهزاع 12 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في جميع البطولات، ونجح في تسجيل 6 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضيفًا على الهلال اليوم، على استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويسعى الزعيم لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة الهلال ضد الاتفاق اليوم، والتأهل إلى الدور التالي من كأس خادم الحرمين الشريفين والمنافسة على اللقب، فيما يطمح فارس الدهناء لتحقيق مفاجأة والإطاحة بالأزرق.

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