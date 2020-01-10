أبرز إحصائيات النصر والاتحاد في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة النصر والاتحاد اليوم التي ستُقام على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر والاتحاد

ويدخل الفريقان مباراة النصر والاتحاد اليوم بهدف تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، حيث يطمح العالمي للحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري، فيما يسعى العميد لتحسين نتائجه ومصالحة الجماهير.

ويتفوق الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي على العميد قبل مباراة النصر والاتحاد اليوم، حيث يتصدر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة من 13 لقاء.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في تحقيق الفوز 9 مرات، وتعادل مرتين وخسر مثلهما، وتمكن العالمي من تسجيل 22 هدفًا، واستقبلت شباكه بـ5 أهداف فقط، ليكون الأقوى دفاعيًا في الدوري هذا الموسم.

على الجانب الآخر، يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالعميد قبل مباراة النصر والاتحاد اليوم، حيث يحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة.

وخاض الاتحاد 13 مباراة في الدوري حتى الآن، نجح في تحقيق الفوز في 4 مواجهات فقط، وتعادل في لقاء، وخسر في 8 مباريات، الأمر الذي أثار غضب جماهيره التي تُطالب برحيل إدارة أنمار الحائلي.

وتمكن لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من تسجيل 18 هدفًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما استقبلت شباكه بـ23 هدفًا.

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