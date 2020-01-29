أبطال آسيا.. نقل مباريات الأندية الصينية بسبب كورونا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن تعديل ترتيب مباريات الأندية الصينية المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقرر الاتحاد القاري، اليوم الأربعاء، إعادة جدول مباريات الأندية الصينية في أول 3 جولات من دور المجموعات؛ لتُقام خارج الصين من خلال تغيير ترتيب المواجهات مع الأندية المنافسة، وذلك بعد التشاور مع الاتحاد الصيني لكرة القدم.

وتابع بيان الاتحاد القاري: “في خلال ذلك سيراقب الاتحاد الآسيوي الوضع في الصين قبل اتخاذ قرار حول مباريات الأندية الصينية على ملاعبها في الجولات الرابعة والخامسة والسادسة، من أجل ضمان سلامة وصحة جميع اللاعبين والفرق في ضوء انتشار فيروس كورونا”.

وانتشر فيروس كورونا في الصين مؤخرًا، وأُصيب به حوالي 6 آلاف شخص، وتسبب في وفاة 130 صينيًا تقريبًا، الأمر الذي أثار قلق الاتحادات الرياضية ودفعها للتهديد بعدم السفر واللعب هناك.