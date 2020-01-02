أبها يستعير القحطاني لنهاية الموسم
قادمًا من الفيصلي

أبها يستعير القحطاني لنهاية الموسم

2020/01/02
الساعة 5:28 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي أبها، اليوم الخميس، عن تعاقده رسميًا مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، عبدالله إبراهيم القحطاني.

وأوضح نادي أبها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الإدارة وقعت مع القحطاني بنظام الإعارة حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، في إطار حرصها على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها بشكل مميز في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 23 نقطة، من الفوز في 7 مواجهات، والتعادل مرتين، وخسارة 4 لقاءات.

وفجر الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها مفاجأة في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وأطاح بفريق التعاون حامل اللقب من دور الـ16، بعد الفوز عليه بهدف دون رد.

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