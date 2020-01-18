أبها يصعد لمواجهة الهلال في دور الـ4

المواطن - محمد سمعه

صعد نادي أبها إلى دور نصف النهائي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد إقصاء نادي الفتح بركلات الجزاء الترجيحية، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت في دور الثمانية.

وكان نادي أبها افتتح التسجيل عبر اللاعب التونسي سعد بقير في الدقيقة الثامنة والعشرين من ركلة جزاء، وحاول نادي الفتح إدراك هدف التعادل خلال الشوط الأول ولكن دون جدوى.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق أبها بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني نجح اللاعب مروان سعدان في إحراز هدف التعادل لنادي الفتح بالدقيقة الحادية والخمسين.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1/ 1، ليذهب الفريقان إلى الوقت الأصلي الذي شهد بقاء النتيجة على حالها، ليذهب الفريقان إلى ركلات الترجيح.

ونجح نادي أبها في حسم ركلات الترجيح بنتيجة 5/ 3، حيث سجل لأبها كل من أندرياتسيما وعمار النجار وعبدالله قيسي وسعد بقير وكريم العواضي، بينما سجل لنادي الفتح كل من مروان سعدان وميشال جاتوتا ونواف مشاري البوشل.

يذكر أن أبها سيواجه نادي الهلال في دور نصف النهائي ببطولة الكأس.

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