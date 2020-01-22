أبها يُخالص سلطان الشريف

المواطن - محمد سمعه

وقعت إدارة نادي أبها مخالصة مالية أمس الأربعاء مع اللاعب سلطان الشريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها بالتراضي بين الطرفين.

وذكر الحساب الرسمي لـ أبها عبر ” تويتر” أن إدارة النادي وجهت الشكر للاعب سلطان الشريف على ما قدمه للفريق بالفترة الماضية متمنية له التوفيق فيما هو مقبل.

جدير بالذكر أن أبها كان تعاقد مع سلطان الشريف في صيف 2019، قادمًا من نادي الوشم، ولم يحظى اللاعب بالمشاركة في أي مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وكان أبها أعلن في الفترة الأخيرة، رحيل لاعبه المصري أحمد مصطفى الذي انضم مؤخرًا لنادي العدالة.

ويستعد أبها لمواجهة الفيصلي بعد غد السبت بالجولة الخامسة عشر من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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