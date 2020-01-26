أتلتيكو مدريد بطلًا لـ كأس القادة السعودي

انتهت، منذ قليل، مباراة أتلتيكو مدريد ضد سبورتنج لشبونة البرتغالي في نهائي كأس القادة السعودي للناشئين لكرة القدم، بفوز الفريق الإسباني بهدف دون رد.
وتبادل الفريقان السيطرة على أحداث الشوط الأول، وأضاع كل منهما أكثر من فرصة، وسط تألق من حارس مرمى أتلتيكو مدريد الذي أنقذ فرصة خطيرة من أندريه غونسالفيس.
🎥 👏🏻 مارسيو سيلفا يفتتح التسجيل لأتلتيكو مدريد @Atleti في نهائي #كأس_القادة_السعودي🏆 #أتليتكو_سبورتنج pic.twitter.com/CVJvAC0d15
— معهد إعداد القادة (@Gsa_SSLi) January 26, 2020
وتمكن مارسيو سيلفا من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 68، وحاول لاعبو الفريق البرتغالي إدراك التعادل، ولكن لم تنجح محاولاتهم، لتنتهي المباراة بفوز أتلتيكو مدريد وتتويجه بالنسخة الأولى من كأس القادة السعودي للناشئين.
وكان فريق فيترول الروماني قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره جينك البلجيكي اليوم بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليحصل على المركز الثالث في بطولة كأس القادة السعودي للناشئين لكرة القدم.
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