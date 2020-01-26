أتلتيكو مدريد بطلًا لـ كأس القادة السعودي

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة أتلتيكو مدريد ضد سبورتنج لشبونة البرتغالي في نهائي كأس القادة السعودي للناشئين لكرة القدم، بفوز الفريق الإسباني بهدف دون رد.

وتبادل الفريقان السيطرة على أحداث الشوط الأول، وأضاع كل منهما أكثر من فرصة، وسط تألق من حارس مرمى أتلتيكو مدريد الذي أنقذ فرصة خطيرة من أندريه غونسالفيس.

وتمكن مارسيو سيلفا من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 68، وحاول لاعبو الفريق البرتغالي إدراك التعادل، ولكن لم تنجح محاولاتهم، لتنتهي المباراة بفوز أتلتيكو مدريد وتتويجه بالنسخة الأولى من كأس القادة السعودي للناشئين.

وكان فريق فيترول الروماني قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره جينك البلجيكي اليوم بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليحصل على المركز الثالث في بطولة كأس القادة السعودي للناشئين لكرة القدم.

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