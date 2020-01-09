أتلتيكو مدريد يُعاقب Barcelona وفالفيردي يغضب عشاق البارشا

المواطن - محمد سمعه

عاقب نادي أتلتيكو مدريد فريق Barcelona أمس الخميس في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، حيث اتسمت المباراة بالجنونية والإثارة، وقدرة نادي أتلتيكو مدريد على العودة بنتيجة المباراة بعد أن كان مهزومًا بثنائية لهدف.

وشهد الشوط الثاني من مباراة Barcelona وأتلتيكو مدريد تفوقًا كبيرًا للأخير من الناحية الدفاعية والهجومية، بجانب أن الحظ ساند الأتلتيكو عندما ألغت تقنية الـvar هدفين لنادي برشلونة.

وبعد إقصاء Barcelona من بطولة السوبر الإسباني، أبدت جماهير نادي برشلونة غضبها الشديد من أداء المدرب إرنستو فالفيردي مع الفريق الأول بالبارشا خاصة أن الأخطاء الدفاعية لفريق Barcelona تكررت بشكل واضح في مباراة أتلتيكو مدريد أمس.

وكانت تقارير صحافية قالت قبل إقامة مباراة Barcelona وأتلتيكو مدريد إن إدارة نادي برشلونة لن تُقيل المدرب فالفيردي في حال خسر ضد الأتلتيكو وفقد الفرصة في المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

وانتهى الشوط الأول بين Barcelona وأتلتيكو مدريد بالتعادل السلبي، ليتأجل الحسم للشوط الثاني الذي شهد إثارة وجنونًا من قبل الفريقين.

وتقدم أتلتيكو مدريد سريعًا بالهدف الأول عبر اللاعب خورخي كوكي بالدقيقة الـ45، ثم رد الأرجنتيني ميسي سريعًا مُحرزًا هدف التعادل لـ Barcelona بالدقيقة الخمسين.

وعند حلول الدقيقة الـ62 سجل الفرنسي غريزمان الهدف الثاني لـ Barcelona بضربة رأسية متقنة.

واستمرت المباراة في إثارتها وجنونها، حيث نجح موراتا في إضافة الهدف الثاني لأتلتيكو مدريد بالدقيقة الـ81 من ركلة جزاء في شباك الحارس البرازيلي نيتو حارس Barcelona.

وفي ظل اعتقاد الجميع أن المباراة ستذهب لوقت إضافي تمكن أنخل كوريا من إضافة الهدف الثالث لأتلتيكو مدريد بالدقيقة السابعة والثمانين في شباك Barcelona.

وبعد إقصاء Barcelona وفالنسيا، سيواجه أتلتيكو مدريد جاره ريال مدريد يوم الأحد المقبل في نهائي السوبر الإسباني في جدة.

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