أتلتيكو مدريد يُمطر شباك النصر بثلاثية

المواطن - محمد سمعه

فاز ناشئو نادي أتلتيكو مدريد الإسباني على نادي النصر بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس القادة السعودي، المقام حاليًا في الرياض.

وتقدم اللاعب سيرخيو مانزانو بالهدف الأول لأتلتيكو مدريد بالدقيقة السادسة عشرة من عمر الشوط الأول.

ونجح كوراس في إضافة ثاني الأهداف لأتلتيكو مدريد بالدقيقة العشرين من عمر الشوط الأول، ثم أضاف اللاعب كوليبراس ثالث الأهداف للأتلتيكو بالدقيقة الـ77.

وقبل مباراة النصر وأتلتيكو مدريد، خسر نادي الهلال اليوم الأحد، أمام فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي في الجولة الأولى من بطولة كأس القادة السعودي لفئة الناشئين.

وتفوق فريق سبورتينج لشبونة بهدف دون رد سجله اللاعب لونهي بالدقيقة التاسعة والثمانين.

وكانت مباراة الهلال وسبورتينج لشبونة انطلقت في تمام الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت المملكة.

وانطلقت المباراة الثالثة بين فريقي زينيت الروسي وفيتورول الروماني في تمام السادسة والنصف مساءً على ملعب إعداد القادة في الرياض.

أما المباراة الرابعة فسوف تكون بين فريقي جينيك البلجيكي والنجم الأحمر الصربي في تمام الثامنة والنصف مساءً.

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