أحمد موسى: هذا سر تألقي

المواطن - محمد سمعه

كشف النجم النيجيري أحمد موسى، لاعب نادي النصر، سر تألقه أمام نادي الاتفاق اليوم الجمعة، وذلك خلال لقاء الفريقين ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث موسى بعد مباراة النصر والاتفاق قائلًا: “المستوى لا يكون دائمًا ثابت بالنسبة للاعب كرة القدم، وأنا حضرت نفسي جيدًا للقاء ذهنيًّا ونفسيًّا، والمدرب أعطاني الحرية بيني وبين مرابط في تغيير المراكز؛ مما جعلني أظهر بصورة جيدة”.

وقبل مباراة الاتفاق ضد النصر، كان أحمد موسى تعرض لهجمات شرسة من قبل الجمهور النصراوي؛ وذلك بسبب إهداره للفرص وهبوط مستواه الفني خاصة في مباراة الاتحاد والنصر التي أُقيمت في الدوري السعودي يوم 10 يناير الجاري.

وقدم موسى تمريرة هدف العالمي الذي سُجل في الشوط الأول من مباراة الاتفاق ضد النصر عبر النجم المغربي عبدالرزاق حمد الله بالدقيقة الخامسة والثلاثين، كما تألق كذلك من الناحية الدفاعية مع الفريق النصراوي.

وربما تتسبب تمريرة موسى في مباراة الاتفاق ضد النصر في الإبقاء عليه في صفوف أصفر العاصمة، بعد أن تعرض لانتقادات شديدة بالفترة الأخيرة.

تابعنا على تواصل معنا على