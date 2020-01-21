أخضر اليد يخسر أمام الإمارات في البطولة الآسيوية

المواطن - مروة نبيل

خسر المنتخب السعودي الأول لكرة اليد ضد نظيره الإماراتي، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات البطولة الآسيوية الـ19 المقامة حاليًّا في الكويت، والمؤهلة إلى كأس العالم 2021 في مصر.

وحاول أخضر اليد التقدم مبكرًا في المباراة التي أُقيمت على مجمع سعد العبدالله الصباح للصالات، ولكن دفاع المنتخب الإماراتي تألق وتصدي لتلك الهجمات، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر المنتخب السعودي بنتيجة 14/ 10.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، حاول اللاعبون تعديل النتيجة والتقدم، إلا أن محاولاتهم اصطدمت بقوة الإمارات الدفاعية، لتنتهي المباراة بخسارة الأخضر بنتيجة 23/ 20.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره البحريني ضمن منافسات الدور الرئيسي من البطولة الآسيوية يوم الخميس المقبل عند تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت المملكة.

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