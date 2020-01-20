أخضر اليد يخسر أمام اليابان في الآسيوية

المواطن - مروة نبيل

خسر المنتخب السعودي الأول لكرة اليد ضد نظيره الياباني، اليوم الاثنين، ضمن منافسات البطولة الآسيوية الـ19 المقامة حاليًّا في الكويت، والمؤهلة إلى كأس العالم 2021 في مصر.

ولم ينجح أخضر اليد في فرض أفضليته بالتقدم منذُ بداية المباراة التي أُقيمت على مجمع سعد العبدالله الصباح للصالات، حيث استطاع المنتخب الياباني بأن ينهي الشوط الأول متفوقًا بنتيجة 16/ 10.

وحاول المنتخب السعودي الأول لكرة اليد في الشوط الثاني التقدم على نظيره الياباني، إلا أن دفاع لاعبيه المميز منع تلك الهجمات، لتنتهي المباراة بخسارة الأخضر بنتيجة 30/ 22.

ويسعى لاعبو الأخضر للتعويض في المباراة المقبلة ضد المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم، وذلك بعد تعرضهم للخسارة الأولى في البطولة الآسيوية.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة اليد نظيره الإماراتي ضمن منافسات الدور الرئيسي في البطولة الآسيوية، مساء يوم غد الثلاثاء عند الساعة الرابعة بتوقيت المملكة.

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