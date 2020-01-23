أخضر اليد يخسر ضد البحرين في البطولة الآسيوية
ضمن منافسات الدور الرئيسي

أخضر اليد يخسر ضد البحرين في البطولة الآسيوية

2020/01/23
الساعة 6:20 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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السعودية والبحرين في البطولة الاسيوية
المواطن - مروة نبيل

خسر المنتخب السعودي الأول لكرة اليد ضد نظيره البحريني، اليوم الخميس، ضمن منافسات البطولة الآسيوية الـ19 المقامة حاليًّا في الكويت، والمؤهلة إلى كأس العالم 2021 في مصر.

وأنهى المنتخب السعودي لكرة اليد منافسات الشوط الأول متأخرًا بنتيجة 10/6 في المباراة التي أُقيمت على مجمع سعد العبدالله الصباح للصالات ضمن مواجهات الدور الرئيسي.

وانتفض لاعبو أخضر اليد خلال أحداث الشوط الثاني، ونجحوا في تقليص الفارق، إلا أن تألق البحرين حرمهم من الفوز في البطولة الآسيوية ليخسر بنتيجة 18/ 17.

وتُعد هزيمة الأخضر اليوم هي الثالثة على التوالي في البطولة الآسيوية، حيث خسر ضد المنتخب الياباني لكرة اليد بنتيجة 30/ 22، قبل أن يتلقى الهزيمة الثانية أمام الإمارات بنتيجة 23/ 20.

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