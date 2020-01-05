أردوغان: وحدات الجيش التركي بدأت التحرك باتجاه ليبيا

المواطن - متابعة

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بحسب وكالة رويترز: إن وحدات من الجيش التركي بدأت التحرك باتجاه ليبيا.

وأضاف خلال مقابلة نشرت مساء الأحد: جنودنا بدؤوا بالفعل التوجه إلى ليبيا بشكل تدريجي.

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبلغ نظيره التركي رجب طيب أردوغان عن العواقب الخطيرة الناجمة عن التدخل الأجنبي في ليبيا.

وأشار البيت الأبيض في بيان نقلته وكالة “رويترز” إلى أن ترامب أبلغ أردوغان أن التدخل الأجنبي يعقد الوضع في ليبيا.

يذكر أن رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، كان أكد أن البرلمان وافق على مشروع قانون يسمح بإرسال قوات إلى ليبيا، وأن مشروع القانون حظي بتأييد 325 صوتًا، في حين رفضه 184 نائبًا في البرلمان الذي يتمتع فيه حزب العدالة والتنمية الحاكم وحلفاؤه بأغلبية، فيما صوتت كل أحزاب المعارضة الكبيرة بالمجلس ضد مشروع القانون.

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