أردوغان يهدد: طريق السلام في ليبيا يمر عبر تركيا

المواطن - متابعة

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أوروبا من أنها ستواجه تهديدات جديدة إذا سقطت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج في ليبيا.

وهدد أردوغان على أن “طريق الوصول للسلام في ليبيا يمر عبر تركيا”.

وأشار أردوغان إلى أن بلاده ستقوم “بتدريب قوات الأمن الليبية والمساهمة في قتالها ضد الإرهاب والاتجار بالبشر”.

وأضاف الرئيس التركي أن “على أوروبا أن تظهر للعالم أنها لاعب هام على الساحة الدولية”، مشيراً إلى أن “تعاون ليبيا مع تركيا كان الخيار الأمثل لطرابلس في ظل عدم تحمس أوروبا لتقديم الدعم العسكري”، في إشارة إلى لجوء السراج لأنقرة وتوقيعه الاتفاقية العسكرية والأمنية مع أردوغان، والتي اعتبرها البرلمان الليبي، ودول المنطقة، اتفاقية غير شرعية.

وأشار أردوغان العالم من أن “الإرهاب سيجد تربة خصبة إذا سقطت حكومة السراج”.

تحذيرات أردوغان تأتي عشية استعدادات دولية واسعة للمشاركة في مؤتمر برلين بشأن ليبيا، غدا الأحد، حيث أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نيته لحضور المؤتمر، كما أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، مشاركته في الاجتماع.

وفي ظل النشاط الدبلوماسي غير المسبوق في ليبيا، أكدت قوى دولية استعدادها لحضور المؤتمر والضغط من أجل إيجاد حلول توافقية تفضي لوقف الاقتتال الدائر منذ 9 أشهر.

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