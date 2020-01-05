أرسلها البنتاجون للشرق الأوسط.. 7 معلومات عن فرقة الشيطان

المواطن - متابعة

بعث الجيش الأمريكي مجموعة جديدة من كتيبة المشاة المظليين إلى الشرق الأوسط، وسط توتر بين واشنطن وطهران، إثر هلاك قائد فيلق القدس قاسم سليماني، في ضربة أمريكية أمام مطار بغداد قبل يومين.

وغادرت مجموعة جديدة من كتيبة المشاة المظليين، من الفرقة “82” المحمولة جوًّا، التابعة للجيش الأمريكي، قاعدة “فورت براغ”، في ولاية نورث كارولينا الأمريكية، حيث من المقرر أن تنضم هذه القوات إلى ما يقارب 750 جنديًّا أرسلوا، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلى منطقة الشرق الأوسط.

كما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عزمها إرسال نحو 3 آلاف جندي إضافي للمنطقة من الفرقة “82”، والتي تلقب بـ”فرقة الموت من الأعلى”، أو “فرقة الشيطان”.

وفيما يلي أبرز 7 معلومات عن فرقة الشيطان:

1- عرفت هذه الفرقة باسم “الموت من الأعلى”، وهي فرقة مشاة أمريكية محمولة جوًّا.

2- تشكلت فرقة الشيطان عام 1917 خلال الحرب العالمية الأولى.

3- الفرقة متخصصة بالإنزال الجوي والهجوم بالمظلات.

4- من مهام فرقة الشيطان الاستجابة للطوارئ في أي مكان بالعالم.

5- تعد فرقة الشيطان جزءًا من السلاح 18 المحمول جوًّا.

6- تتألف فرقة الشيطان من 6 ألوية، هي “لواء الشيطان” و”لواء الصقر” و”لواء النمر” و”لواء مدفعية الميدان” و”لواء الطيران القتالي” و”لواء دعم الفرقة 82″.

7- شاركت الفرقة العسكرية الأمريكية في الحربين العالمية الأولى والثانية، كما خاضت حرب فيتنام وبنما وأفغانستان وعمليات مكافحة الإرهاب.

وفي وقت سابق، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران بضربة غير مسبوقة، وذلك إن تعرضت الولايات المتحدة لهجوم من جانب طهران.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه الشخصي في “تويتر”: “إذا هاجمتنا إيران مجددًا فستتعرض لضربة أكبر من أي ضربة سابقة تعرضت لها”.

وأضاف الرئيس الأمريكي في تغريدة أخرى: “إذا هاجمت إيران القواعد الأمريكية أو أي شخص أمريكي، فسنوجه ضدها أفضل عتادنا العسكري دون تردد”.

ويأتي رد ترامب بعد أن نقلت وكالة “تسنيم” للأنباء عن قيادي كبير بالحرس الثوري الإيراني قوله: إن إيران ستعاقب الأمريكيين أينما كانوا في مرماها، ردًّا على مقتل سليماني.

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