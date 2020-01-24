أرقام تُرجح كفة النصر في مباراة الاتفاق

المواطن - مروة نبيل

يطمح العالمي بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا لمواصلة التألق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتحقيق الفوز في مباراة الاتفاق والنصر اليوم.

الاتفاق والنصر

ويحتضن ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام مباراة الاتفاق ضد النصر ضمن منافسات الجولة الـ15 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي مستوى هجوميًا مميزًا في مباريات الاتفاق والنصر الماضية، حيث نجح في تسجيل هدفين على الأقل في 9 من آخر 10 مواجهات جمعت بينهما في الدوري السعودي للمحترفين.

وتمكن فارس الدهناء من تحقيق الفوز مرتين فقط في آخر 10 مباريات جمعت الاتفاق والنصر في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وتعادل في مباراتين فقط، واهتزت شباكه 6 مرات، وذلك بعد فوزه في 3 مواجهات سابقة على التوالي.

ونجح الاتفاق في هز الشباك في المباريات التسع التي خاضها على أرضه ضد النصر في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث تمكن من تسجيل 14 هدفًا، إلا أنه استقبل هدفين على الأقل في 4 من آخر 4 لقاءات.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواصلة تفوقه على الاتفاق وتحقيق الفوز اليوم، في انتظار تعثر الهلال وخطف الصدارة، فيما يسعى فارس الدهناء لتحسين نتائجه والتقدم في جدول ترتيب الدوري.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز العاشر بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة، فيما يقع النصر المركز الثاني برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الهلال المتصدر.

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