أزارو قد يُزامل السومة في الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

أصبح المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي المصري، قريبًا للغاية من الانضمام إلى النادي الأهلي في الدوري السعودي، لمزاملة النجم السوري عمر السومة في خط هجوم الراقي.

ويستعد أزارو لمغادرة الأهلي المصري، بعد تعاقد المارد الأحمر مع اللاعب السنغالي أليو بادجي لمدة 4 سنوات ونصف، قادمًا من نادي رابيد فيينا النمساوي.

وذكر الحساب الرسمي لقناة النادي الأهلي المصري، أمس الخميس، عبر تويتر، أن الجهاز الفني للمارد الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر قرر معاقبة أزارو بتوقيع عقوبة مالية مُغلظة عليه بعد اعتراضه على قرارات الجهاز الفني للمارد الأحمر بـ مباراة الأهلي ضد طنطا.

وجاءت تلك العقوبة بعد مباراة الأهلي ضد طنطا، في إطار سياسة الالتزام التي يفرضها الجهاز الفني على الفريق وفقًا للقواعد المعمول بها.

ويرغب أهلي جدة في ضم أزارو وفقًا لتقارير صحافية لتدعيم خط الهجوم على سبيل الإعارة من الأهلي المصري.

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