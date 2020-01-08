أسباب تفوق الهلال على الأهلي

المواطن - مروة نبيل

تألق لاعبو الهلال بشكل لافت ضد الأهلي بالأمس، ليُحقق الزعيم فوزًا هامًا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة المؤجلة من الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 27 نقطة من 12 مباراة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق نقطتين عن النصر المتصدر، ولكنه خاض 13 لقاء.

الهلال أفضل فنيًا



وعلق الإعلامي محمد الخميس على مباراة الفريقين قائلًا: “الأهلي خسر لأنه لعب أمام فريق أفضل منه فنياً الهلال.. ونجح الزعيم في تحقيق الفوز على الأهلي بتألق اللاعبين المحليين”.

وقال الإعلامي نبيل نقشبندي خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “وسط الهلال كان مفتاح الفوز على الأهلي .. وعودة سلمان الفرج كانت كلمة السر”.

وأشاد نقشبندي بالمدير الفني للأزرق، الروماني رازفان لوشيسكو، وقال: “لوشيسكو جازف بإشراك مدافعين جدد أمام هجوم الأهلي ونجح في ذلك”.

تابعنا على تواصل معنا على