أسبوع يفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن .. التسجيل مستمر
تقديم صرف الدعم ليوم الخميس 9 يناير

أسبوع يفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن .. التسجيل مستمر

2020/01/02
الساعة 9:33 مساءً
- ‎فيحساب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

يترقب المواطنون على مستوى المملكة صرف الدعم للدفعة الجديدة من حساب المواطن، والمقرر أن يتم إيداعها في حسابات المستفيدين بعد أسبوع وبالتحديد يوم الخميس 9 يناير المقبل.

وكان حساب المواطن قد أعلن في وقت سابق أنه يتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يومًا قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم صرف الدعم للدفعة السادسة والعشرون بتاريخ 9 يناير المقبل.

يأتي ذلك فيما يستمر التسجيل في الدفعة الجديدة السابعة والعشرين استحقاق شهر فبراير المقبل عبر هذا الرابط: (اضغط هنا).

شروط الأهلية والاستحقاق

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

تفاصيل الدفعة السابقة

يذكر أن برنامج حساب المواطن، أودع في وقت سابق، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ 12.7 مليون مستفيد وتابع.

كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.3 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 60.8 مليار ريال منها 416 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

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بدر الأسمري
ضيف
بدر الأسمري

الف الف شكر وامتنان، لما تقدمه حكومتنا الرشيدة والغاليه وادامهم لنا عز وفخر

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18 ساعة
بدر الأسمري
ضيف
بدر الأسمري

الف الف شكراً لحكومتنا الغاليه على هذا الدعم المالي، وادامهم لنا عز وفخر

أعجبني0لم يعجبني  رد
18 ساعة


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