أستراليا تمنح الضوء الأخضر لإعدام 10 آلاف جمل 

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

سيتم إعدام أكثر من 10 آلاف جمل، على مدار 5 أيام، من قبل رماة محترفين من على متن طائرات الهليكوبتر اعتبارًا من يوم الأربعاء، بعد طلب من السكان.

وبحسب موقع ديلي ميل البريطاني، يأتي الإعدام في الوقت الذي تشتكي فيه المجتمعات من الجمال التي تشرب الكثير من الماء في مجتمع يعاني من قلة وجودها، كما أن هناك مخاوف من أنها تساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأخبرت ماريتا بيكر، واحدة من قادة السكان المحليين المطالبين بالإعدام: نحن نعاني من ظروف جو حارة وغير مريحة، والإبل تدخل وتهدم الأسوار، وتتجول في المنازل وتحاول الوصول إلى المياه من خلال أجهزة تكييف الهواء.

وقالت الخطة الوطنية لإدارة الهجن إن عدد الإبل يتضاعف بكثرة كبيرة وهو ما له أثره على البيئة والبشر.

تابعنا على تواصل معنا على