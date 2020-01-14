أسرع طريقة للتغلب على السكري من النوع الثاني

المواطن - ميادة السيد - ترجمة

يعد فقدان الوزن من القرارات الصعبة، وخاصة مع الإغراءات المتاحة طوال ساعات النهار والليل، من الوجبات الشهية والحلوى، والتي تجعل الشخص يؤجل تنفيذ قرار خسارة الوزن، ولكن إذا كنت أحد الملايين المصابين بمرض السكري من النوع الثاني، أو واحداً من المليارات المعرضة لخطر الإصابة به، حيث إنه ينتشر بسرعة مخيفة في جميع أنحاء العالم، فهذه خطة أسلوب حياة وضعها أطباء لا يمكنك تجاهلها.

وقال الطبيب روي تايلور، والذي قضى 43 عاماً من عمره في عمل أبحاث في مجال السكري، في كتابه الجديد “الحياة بدون مرض السكري”، إن فريقاً من العلماء في جامعة نيوكاسل، والذين يعملون معه، توصلوا إلى خطة يمكن للشخص اتباعها ليضمن أنه لن يصاب بالسكري وتحديداً السكري من النوع الثاني.

وأوضح أن هذه الخطة سهلة للغاية ويمكن لأي شخص تنفيذها وتتمثل في فقدان الوزن، ومراقبة الطعام الذي تتناوله حتى لا يزداد وزنك، ثم مرحلة تناول الطعام الصحي لضمان أن يكون جسمك خالياً من السكري مدى الحياة.

عبء الدهون

ويعتقد الكثيرون أن السكر هو الجاني عندما يتعلق الأمر بالسكري من النوع الثاني، ولكن العلماء تبينوا أنه ناجم عن تراكم الدهون في الكبد والبنكرياس، فهذه الدهون تمنع الكبد والبنكرياس من العمل بشكل طبيعي، وتحد من إمدادات هرمون الأنسولين الذي يعمل على التحكم في مستويات السكر في الدم، كما تحد من قدرة الخلايا على الاستجابة لذلك.

ويتمثل حل التخلص من تلك الدهون في تقليل إجمالي كمية الدهون المتراكمة في الجسم بخسارة الكثير من الوزن.

رقم سحري

وقال الطبيب في كتابه الجديد إن فقدان 15 كجم من الوزن هو الرقم السحري الذي يجعل الدهون عند معظم الناس أقل من عتبة الدهون الشخصية والتي تعد السبب الأول للإصابة بمرض السكري.

ولا يهم المدة التي تخسر فيها هذه الكيلو غرامات الزائدة، ولكن المهم أن تخسرها حتى يتمكن الكبد والبنكرياس من العمل بشكل صحيح مرة أخرى.

لماذا عليك اتباع نظام غذائي يعتمد على السوائل؟

وجد الأطباء أن الاعتماد على الوجبات الغنية بالسوائل هو الطريقة الأكثر فعالية لفقدان الوزن وتجنب الإصابة لمرض السكري من النوع 2، كتناول الشوربة والتي لا تحتوي على أكثر من 200 سعرة حرارية، إضافة إلى تناول وجبة من الخضراوات منخفضة النشا.

وعليك في هذا النظام الابتعاد عن تناول عصائر الفاكهة، ولكن يسمح بتناول الماء والأعشاب والمشروبات التي لا تحتوي على سعرات حرارية، كما يمكن تناول القهوة والشاي الأسود بأي كمية، أو تناولها مع الحليب منزوع الدسم ولكن ليس أكثر من 50 مل من الحليب يوميا.

وإذا لم تستطع تحمل تناول المشروبات لعدة أسابيع فيمكنك اختيار تناول ثلاث وجبات صغيرة غنية بالبروتين تحتوي كلٌّ منها على 200 سعرة حرارية، مع تناول خضراوات بها 100 سعر حراري، واحرص ألا تزيد السعرات التي تتناولها يوميا عن 800 سعر.

وقت الذروة

لا شك إن كنت تتناول الكثير من الطعام قبل بدء هذه الخطة، وفجأة ستطبقها وتتناول القليل من الطعام، ولذا هذا سيجعلك تشعر بالجوع في أول 36 ساعة، ولكن الخبر السار أنك لن تلاحظ الجوع بعد ذلك.

ولفت العلماء إلى أنه إذا شعر الشخص بالجوع فيمكنه تناول وجبة مكونة من الخضراوات غير النشوية، والتي يمكنهم الاستمتاع بها في المساء أو في وقت الغداء.

نصائح

ولم يوصِ العلماء بممارسة الكثير من التمارين الرياضية خلال المرحلة الأولى وهي فقدان الوزن، حيث يروا أن بذل الكثير من النشاط في هذه المرحلة يمكن أن يعوق بشكل خطير فقدان الوزن، خاصة إذا كان لدى الشخص الكثير من الوزن ليخسره.

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