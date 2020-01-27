أسعار الذهب تبلغ ذروة 3 أسابيع وسط إقبال على الملاذات

المواطن - متابعة

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع يوم الاثنين، حيث حدت بواعث القلق من التداعيات الاقتصادية لتفشي الفيروس التاجي بالمستثمرين إلى الهروع صوب الملاذات الآمنة.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.4 بالمائة إلى 1577.31 دولار للأوقية (الأونصة).

وفي وقت سابق من الجلسة، زادت الأسعار إلى 1586.43 دولار، أعلى مستوياتها منذ 8 يناير.

وتحدد سعر التسوية في عقود الذهب الأمريكية الآجلة على ارتفاع 0.3 بالمائة إلى 1577.4 دولار للأوقية.

وقال إدوارد ماير، المحلل لدى إي دي أند إف مان كابيتال ماركتس: ”الشراء في الملاذات الآمنة أوقد شرارته هذا الفيروس في الصين ونرى عمليات بيع كبيرة في أسواق الأسهم.. إنه الفزع في الأغلب، فالأسواق تنظر في إمكانية أن يتباطأ الاقتصاد الصيني”.

وزادت حصيلة وفيات الفيروس إلى 81 في الصين، إلى جانب 2800 إصابة مؤكدة، في حين وصل الفيروس إلى أكثر من عشر دول، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا.

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