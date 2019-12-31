أسعار النفط تحقق أكبر زيادة سنوية منذ 2016

المواطن - متابعة

تراجعت أسعار النفط 1%، يوم أمس الثلاثاء، آخر جلسات العقد، لكنها حققت أكبر زيادة سنوية في ثلاثة أعوام، مدعومة بانفراجة في حرب التجارة الأمريكية الصينية التي طال أمدها وتخفيضات المعروض التي يطبقها كبار منتجي الخام.

ارتفع برنت حوالي 23% في 2019 وزاد غرب تكساس الوسيط 34%، في أكبر زيادة سنوية لهما في ثلاث سنوات، مدعومين بالانفراجة في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين وتخفيضات الإنتاج التي تعهدت بها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها.

ولا يتوقع المحللون تحركات حادة لأسعار النفط في أي من الاتجاهين العام القادم. ومن المتوقع أن يحوم برنت حول 63 دولارًا للبرميل، حسبما أظهره استطلاع أجرته “رويترز” يوم الثلاثاء، بانخفاض متواضع عن مستوياته الحالية، حيث ستعوض تخفيضات إنتاج أوبك أثر تراجع الطلب.

وعلى مدار العام المنقضي، وازنت زيادة إنتاج النفط الأمريكي أثر تخفيضات معروض أوبك بقيادة السعودية وأثر العقوبات الأمريكية على فنزويلا وإيران. ويظل ضعف الطلب، بما في ذلك من الدول المتقدمة، مبعث قلق رئيسي مع دخول 2020.

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