أسعار النفط تهبط 1%

المواطن - متابعة

هبطت أسعار النفط حوالي 1% يوم أمس الثلاثاء متخلية عن بعض مكاسبها التي سجلتها مؤخرًا، بينما يعيد المستثمرون النظر في احتمالات عرقلة فورية للإمدادات في الشرق الأوسط بعد أن قتلت الولايات المتحدة قائدًا عسكريًّا إيرانيًّا بارزًا الأسبوع الماضي.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 64 سنتًا، أو 0.93 بالمائة، لتسجل عند التسوية 68.27 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 57 سنتًا، أو 0.9 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 62.70 دولار للبرميل.

وكانت أسعار الخام قفزت في الجلستين السابقتين بفعل مخاوف من تصاعد الصراع وعرقلة محتملة للإمدادات في الشرق الأوسط، بعد ضربة شنتها طائرة أمريكية مسيرة في بغداد أودت بحياة اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني في 3 يناير وتوعد إيران بالانتقام.

ووصل برنت إلى أعلى مستوياته منذ سبتمبر، بينما سجل الخام الأمريكي أقوى مستوى له منذ إبريل.

تابعنا على تواصل معنا على