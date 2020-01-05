أسماء الفائزين بانتخابات لجنتي المهندسين في حائل والمدينة

المواطن - محمد الغبيشي

أنهت الهيئة السعودية للمهندسين عملية الانتخابات التي تم إطلاقها يوم الثلاثاء الموافق 31/12/2019م، ابتداءً من الساعة الرابعة مساءً، وأقفلت في تمام الساعة 4:00 مساءً يوم الخميس 02/01/2020.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف أنه تم إقفال عملية الاقتراع الإلكترونية، والاطلاع على نتائج التصويت لأعضاء لجنة لجنتي حائل والمدينة المنورة، وبعد فرز الأصوات إلكترونيًا فاز الآتي أسماؤهم من لجنة المدينة المنورة، وهم:

عبدالرحمن عبدالباقي عبدالرحمن الباهي

ياسر سعد عوض العروي الجهنى

عبدالعزيز محمد إبراهيم بن حسين

محمد كمال محمد الصبحي الحربي

بندر بن عيد بن سعيد المرواني الجهني

فوزي بن عبدالهادي بن بخيت الحجيلي

ماهر محمد بن سليمان العلوي الصاعدي

وأوضح أن من لجنة حائل فاز كل من:

عبدالله نازح عبدالمحسن محمدي الحربي

خالد حمود فهد الخوير

راشد خليف هذال الأسلمي الشمري

فهد عبدالله محمد الخبراء

وأشار العبداللطيف إلى أن الفائزين يتمتعون بعضوية لجان المناطق المحددة لمدة سنتين من تاريخ القرار حسب نظام الهيئة السعودية للمهندسين، مؤكدًا أنه سوف يكون اختيار الرئيس ونائب الرئيس بالاقتراع السري بين أعضاء اللجنة التنسيقية، تحت إشراف الهيئة السعودية للمهندسين.

يذكر أن لجنتي حائل والمدينة المنورة أكملتا الحد الأدنى لفتح اللجان التنسيقية، كما أنه في حال تساوي عدد أصوات المرشحين يتم الاعتماد على أقدمية العضوية.

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