أسماء الفائزين بفئة سيف الملك في مهرجان الإبل

المواطن - الرياض

حقق خالد حزام نايف آل حثلين جائزة فئة 50 سيف الملك لون الشعل، وذلك بعد إعلان لجنة التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة اليوم، حصوله على المركز الأول من بين 11 منقية شاركت في المسابقة.

ونافس الكويتيون بقوة وحصلوا على 3 مراكز وهي الرابع والخامس والسابع وكانت من نصيب الثلاثي رفاعي علوش ناصر العجمي وعبدالعزيز حسين عوض الشلاحي واورنس عناد مكراد العجمي .

وجاءت أسماء الفائزين بجائزة فئة ( ٥٠ سيف الملك ) لون الشعل على النحو التالي:

1- خالد حزام نايف آل حثلين

2- بندر صحن غنيم بن شويه

3- مترك نايف تركي بن حجنه

4- الكويتي رفاعي علوش ناصر العجمي

5- الكويتي عبدالعزيز حسين عوض الشلاحي

6- محمد عبيد عيد العتيبي

7- الكويتي اورنس عناد مكراد العجمي

8- بصيص فهد بصيص العجمي

9- سلطان فهيد الهيلم التمياط

10- محمد سعد شويشان السبيعي.

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