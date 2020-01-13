أسهم التكنولوجيا ترفع ستاندرد آند بورز وناسداك لمستويات قياسية

المواطن - متابعة

رفعت أبل وشركات التكنولوجيا المفضلة الأخرى الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية، أمس الاثنين، مدعومة بحالة التفاؤل حيال توقيع اتفاق تجارة أولي بين الولايات المتحدة والصين، وتقارير نتائج الربع الرابع من 2019 التي يبدأ صدورها قريبًا.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 82.13 نقطة بما يعادل 0.28 بالمائة ليصل إلى 28905.9 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 22.72 نقطة أو 0.70 بالمائة مسجلًا 3288.07 نقطة، وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 95.07 نقطة أو 1.04 بالمائة إلى 9273.93 نقطة.

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