أسوأ السائقين في العالم.. أحدهما يقود بإطار سيارة على رأسه!

المواطن - متابعة

“الصورة تساوي ألف كلمة”، يبدو أن قائل هذه المقولة لم يكن مخطئًا أبداً، وهي تعني أن الأشياء المعقدة يمكن إيضاحها بصورة واحدة.

سنستعرض سوياً عدداً من الصور التي يظهر بها مجموعة من الأشخاص، يقومون ببعض الأعمال الغريبة والخطرة خلف عجلة القيادة، وما أن ترى هذه الصور إلا وستكون متأكدا من أنه يجب إبطال رخص القيادة الخاصة بهم، بل وستتساءل كيف حصلوا على الرخص من الأساس.

وجمع موقع ” Shareably”،هذه الصور، والتي شاركها الأشخاص من جميع أنحاء العالم، ومن بين تلك اللقطات صورة لسائق دراجة نارية يضع إطار سيارة فوق رأسه، وآخر يصف سيارته في مساحة ضيقة للغاية حتى أنه لم يتمكن من الخروج منها بعد ذلك، وثالثا يقود سيارته على الطريق وهو مغطي زجاجها الأمامي.

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