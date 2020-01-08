أسواق الأسهم الخليجية تقلص خسائرها

المواطن - متابعة

قلصت بعض الأسواق الخليجية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، جزءاً من خسائرها، بعدما بدأت اليوم على تراجعات لمؤشراتها وصلت إلى 1.4%، رداً على تصاعد التوترات في الشرق الأوسط بعدما أطلقت إيران صواريخ على أهداف أميركية في العراق.

وشهد مؤشر السوق السعودية الرئيسي “تاسي” تراجعاً قدره 0.67% ووصل إلى 8144.29 نقطة، وواصلت الأسهم الكويتية خسائرها، ليتراجع مؤشر السوق الأول بحلول منتصف التعاملات بنسبة 0.15%.

وقلص مؤشر سوق دبي من خسائره الصباحية ليتراجع بحلول منتصف التعاملات بنسبة 1.29% بعد أن وصلت خسائره إلى 1.4%، كما الحال مع مؤشر أبوظبي الذي تراجع بنسبة 0.59% بعد هبوطاً قدره 1% في بداية التعاملات.

وعلى صعيد آخر، بدأت البورصة المصرية على تراجعات طفيفة، لم تستمر سوى 20 دقيقة، لتعود إلى الارتفاع ليصعد مؤشرها الرئيسي “EGX30” بنسبة 0.62%، بحسب العربية.

وجاء الهجوم الصاروخي الإيراني على القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق في ساعة مبكرة من صباح اليوم بعد جنازة قاسم سليماني قائد فيلق القدس الذي قُتل في هجوم بطائرة مسيرة أميركية في 3 يناير.

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