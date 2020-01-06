أصالة تعلن انفصالها رسميًا عن طارق العريان

في خبر صدم متابعيها، أعلنت الفنانة أصالة انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، عبر حسابها على موقع إنستقرام، وربط رواد موقع التواصل الاجتماعي، إعلان الانفصال بمقطع فيديو مؤثر، بكت فيه أصالة على خشبة المسرح في الرياض، خلال أدائها أغنيتها ذاك الغبي، في مقطع: اللي كنت أنت عيونه.. كنت أول من يخونه، لتتوقف فجأة عن الغناء وسط بكائها.
وجاء في رسالتها: بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي آدم وعلي، وأتمنّى من الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل؛ حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي.
وتابعت: كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبة معي ودعمكم الّذي أحتاجه، سأبقى دائماً أصالة المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره.
وسبق هذا الإعلان المؤسف، تردد الكثير من الشائعات التي أفادت بانفصال الزوجين، وسط تكتم كامل من الطرفين.
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صباح الخير … بمنتهى الأسف والحزن أُعلن إنفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي (آدم وعلي ) ، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل ، حرصاً على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي ، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي ، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ، ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدّاً ، سأبقى دائماً أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة ، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي ، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره #أصاله
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