أفضل الهواتف الذكية بتقنية الـ 5G المتوفرة الآن

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

5G هو الجيل التالي من تقنية اتصال الهواتف الذكية، وعلى الرغم من أنه لن يحل محل 4G بالكامل، إلا أنه يعمل بسرعة مذهلة، وسيستفيد العديد من الصناعات من الشبكة الجديدة، بما في ذلك السيارات ذاتية القيادة، والطائرات دون طيار وإنترنت الأشياء.

وعرض موقع CNET أفضل الهواتف الذكية المتاحة الآن في السوق بتقنية الـ 5G:

4 هواتف سامسونغ:

في شهر سبتمبر الماضي، عرضت سامسونغ أكثر من فئة تعمل بتقنية الـ 5G، وهي:

1- Samsung Galaxy S10 5G:

يتميز الهاتف بشاشة مقاس 6.7 بوصة وأربع كاميرات خلفية وقدرة على شحن الأجهزة الأخرى لاسلكيًا.

2- Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G:

يتمتع بشاشة مقاس 6.8 بوصة وعمر بطارية طويل، وأدوات كاميرا ممتازة، وهو أحد أكثر الهواتف تكلفة وأشهرها أيضًا.

3- Samsung Galaxy Fold 5G:

يتميز Galaxy Fold بشاشة قابلة للطي و6 كاميرات، وكاميرا أمامية بدقة 10 ميغابكسل.

4- Samsung Galaxy A90 5G:

يحتوي Galaxy A90 5G على شاشة بحجم 6.7 بوصة وثلاث كاميرات خلفية ومعالج Snapdragon 855، وسيكون أحد هواتف 5G ذات الأسعار المعقولة.

5-LG V50 ThinQ 5G:

يشتمل الهاتف على شاشة OLED مقاس 6.4 بوصة وثلاث كاميرات خلفية تتضمن عدسة واسعة الزاوية وعدسة تليفوتوغرافي ومعالج Snapdragon 855 وكامرتين أماميتين.

6- موتورولا موتو Z4:

أول جهاز 5G من لينوفو/ وموتورولا كان موتورولا موتو Z3 2018 وبعده Moto Z4، وهو أرخص هاتف متاح يعمل بالـ 5G.

7- ون بلس 7 برو 5G:

نال جائزة اختيار المحررين من CNET، ويضم شاشة 6.67 بوصة وثلاث كاميرات خلفية، ومقاوم للماء.

8- موتورولا موتو Z3:

مثل Moto Z4 ، يمكن لـ Moto Z3 الاتصال بـ 5G، ويتميز بشاشة 6.01 بوصة، وبطارية 3000 مللي أمبير، وقارئ بصمات الأصابع وكاميرا 12 ميغا بكسل.

9- Huawei Mate 20 X 5G:

يتميز جهاز Mate 20 X 5G بشاشة ضخمة مقاس 7.2 بوصة وبطارية تبلغ 4200 مللي أمبير، و 3 كاميرات خلفية.

10- ZTE Axon 10 Pro 5G:

يعد Axon 10 Pro 5G أول هاتف 5G من ZTE .

11- Xiaomi Mi Mix 3 5G:

أعادت شركة صناعة الهواتف الصينية شاومي إعادة تصميم Mi Mix 3 بنموذج 5G، يضم شاشة أموليد مقاس 6.39 بوصة، ومعالج Snapdragon 845 وكاميرات خلفية مزدوجة بدقة 12 ميغابكس.

12- Oppo Reno 5G:

يحتوي جهاز أوبو رينو 5G على شاشة رائعة بحجم 6.6 بوصة ومعالج Snapdragon 855.

13- هواوي ميت X 5G:

يجمع جهاز Mate X بين سرعات 5G وشاشة قابلة للطي، يحتوي الجهاز على شاشة بحجم 6.6 بوصة عند طيها، وشاشة OLED مقاس 8 بوصات عند فتحه، وبطارية 4500 مللي أمبير، وثلاث كاميرات خلفية.

ماذا عن الشركات الأخرى؟

نظرًا لاستمرار بناء شبكات الجيل الخامس 5G في جميع أنحاء العالم، توقع المزيد من صناع الهواتف التي ليس لديها هاتف 5G بعد للانضمام إلى المعركة قريبًا.

تتضمن الشركات المتوقع إنتاجها لهاتف 5G، غوغل، آبل، نوكيا، HTC.

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