أكاديمية: المخلوقات الفضائية تعيش بيننا!

المواطن - متابعة

قالت أول بريطانية ذهبت في رحلة إلى الفضاء: إن المخلوقات الفضائية موجودة ومن الممكن أن تكون حية بيننا على سطح الأرض.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بى بى سي”، عن البروفيسورة هيلين شارمان تصريحاتها لصحيفة “أوبزرفر”، إن “الكائنات الفضائية موجودة وتحيا في مكان ما في هذا الكون”.

وأضافت شارمان التي تعمل كيميائية في كلية إمبريال كوليدج في لندن: “الكائنات الفضائية موجودة، ولا شك في ذلك”، موضحة أن هناك أشكالًا مختلفة تمامًا من الحياة بين مليارات النجوم.

ودخلت البروفيسورة شارمان، البالغة من العمر 56 عامًا، التاريخ عندما سافرت إلى محطة الفضاء الروسية “مير” في مايو عام 1991.

وخلال المقابلة، عبرت شارمان عن غضبها من الإشارة إليها باعتبارها أول امرأة بريطانية تذهب في رحلة إلى الفضاء، بالرغم من أنها أول شخص يحمل الجنسية البريطانية على الإطلاق تقوم بذلك.

وتقول: “هذا يعنى أنه كان هناك رجل قام بذلك قبلها”.

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