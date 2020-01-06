أكبر النتائج في تاريخ مواجهات الهلال والأهلي

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الهلال والأهلي المقرر إقامتها، مساء يوم غد الثلاثاء، على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”.

ويلعب الهلال والأهلي غدًا في المباراة المؤجلة من الجولة الـ11 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويطمح كل منهما في خطف الثلاث نقاط.

الهلال والأهلي:

وكشف “دوري بلس” عن إحصائية لأكبر النتائج في تاريخ مواجهات الهلال والأهلي ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، قبل مباراتهما المرتقبة، مساء يوم غد الثلاثاء.

وفاز الزعيم على الراقي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في يناير 2010، وتعادلا بنتيجة 3/ 3، في نوفمبر من العام ذاته، قبل أن يسقط الأهلي برباعية دون رد أمام الهلال في سبتمبر 2011.

وتفوق الزعيم على الراقي بأربعة أهداف مقابل هدف في نوفمبر 2012، وانتهت مباراة الهلال والأهلي التي أُقيمت في إبريل 2016، بهزيمة الأزرق بنتيجة 3/ 1.

وتعود آخر النتائج الكبيرة في مواجهات الهلال والأهلي إلى ديسمبر 2018، عندما فاز الزعيم على الراقي برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

وقبل مباراة الهلال والأهلي غدًا، يحتل الزعيم المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة من 11 مباراة، وبفارق نقطة عن الراقي صاحب المركز الرابع من 12 لقاء.

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