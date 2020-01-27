أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري

المواطن - مروة نبيل

شهدت منافسات الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين منافسة قوية بين اللاعبين، في قائمة الأكثر صناعة للأهداف هذا الموسم.

ويُعد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، الأسترالي كريغ غودوين، الأكثر صناعة للأهداف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 أهداف، وقام بـ34 فرصة.

ونجح نجم فريق الفيحاء، البرتغالي أرسينيو مارتينز، ونجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، يوسف الجبلي، بصناعة 6 أهداف، كما قام كل منهما بصناعة 29 فرصة خلال الـ15 جولة الماضية.

وقال حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أكثر صانعي الأهداف في الدور الأول من دورينا الأغلى.. مع تساوي الأرقام.. وقوة المنافسة هل سنشهد أسماء إضافية.. أم ستختلف المراكز فقط؟”.

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