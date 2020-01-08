أكثر من 1000 سيدة شاركن بسباق الرياضة للجميع للدراجات

المواطن - محمد سمعه

احتفل اتحاد الرياضة للجميع بختام سلسلة “سباق الدراجات الهوائية للسيدات” المُقام لأول مرة في السعودية خلال الفترة الأخيرة.

برعاية اتحاد الرياضة للجميع وبالتعاون مع @saudi_Cycling أُقيمت سباقات للدراجات الهوائية لتشجيع المرأة على المشاركة في الرياضة وأوضحت الإحصائيات الرسمية أن 1.1% من السكان يمارسون رياضة الدراجات بشكل أسبوعي منهم 32% من السيدات

🔗| https://t.co/JrqaW6ECi5 #مجتمع_صحي_رياضي pic.twitter.com/pZUeCTo4yO — Sports for All | الرياضة للجميع (@Saudi_SFA) January 8, 2020

وذكر الحساب الرسمي لاتحاد الرياضة للجميع عبر ” تويتر” أن أكثر من 1000 سيدة شاركن في السباق الذي أُقيم في مدن جدة والرياض والخبر.

وكان الهدف الرئيسي من السباق هو تحفيز النساء على المشاركة الرياضية خاصة أن رياضة ركوب الدراجات من الرياضات المحببة في المملكة.

منافسة نارية في 3 مدن

وشهد سباق الرياضة للجميع للدراجات تقسيمه على ثلاث مراحل حيث كانت البداية الأولى من جامعة الأميرة نورة بمدينة الرياض وشارك فيه 800 متنافسة.

وفازت في المرحلة الأولى ثلاث متسابقات وهن” نادية سكوكدي بالمركز الأول، فلوريا مارتياس المركز الثاني، أحلام الزايد بالمركز الثالث”.

ونُظمت المرحلة الثانية من السباق في ملعب الجوهرة المشعة بجدة حيث شهد مشاركة أكثر من 200 متسابقة.

وفازت كل من ” فلوريا مارتياس بالمركز الأول، أروى العمودي بالمركز الثاني، سمر رهبيني بالمركز الثالث” في المرحلة الثانية.

أما المرحلة الثالثة التي أُقيمت بالخبر فشهدت تتويج كل من ” نادية سكوكدي بالمركز الأول، فلوريا مارتياس بالوصافة، نسيمة صديقي بالمركز الثالث”.

السباق يأتي وفقًا لرؤية 2030

وأتى سباق الدراجات الهوائية النسائية وفقًا لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى نشر الأنشطة الرياضية ورفع معدل اللياقة البدنية للسعوديين.

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