ألمانيا تجلي الآلاف لإبطال مفعول قنبلتين من الحرب العالمية

المواطن - متابعة

تم بنجاح إبطال مفعول قنبلتين من مخلفات الحرب العالمية الثانية في مدينة دورتموند غربي ألمانيا، بعد إجلاء الآلاف من المنطقة المحيطة، بحسب مسؤولين.

القنبلتان كانت إحداهما أمريكية والأخرى بريطانية، وبلغت زنة كل منهما 250 كيلوغراماً. في البداية ظنت السلطات أنها اكتشفت أربع قنابل، إلا أنها أوضحت لاحقاً أنهما اثنتان فقط.

وأخلت السلطات مستشفيين وفتحت مدارس للسكان الذين تعين عليهم مغادرة منازلهم. وكان مسؤولو المدينة قد طالبوا نحو 14 ألف شخص بمغادرة المنطقة التي عثر فيها على القنبلتين.

كما أغلقت أيضا محطة قطارات المدينة وتم تغيير مسار القطارات. وقبل إبطال مفعول القنبلتين حلقت مروحيات بأعلى لضمان إجلاء الجميع.

وبعد نحو 75 عاماً من انتهاء الحرب لا يزال يُعثَر على قنابل غير منفجرة في ألمانيا. ويتطلب التخلص منها أحياناً عمليات إجلاء واسعة للسكان كإجراء احترازي.

تابعنا على تواصل معنا على