أمريكا تدرج عصائب أهل الحق على قائمة الإرهاب

المواطن - متابعة

أدرجت الخارجية الأمريكية ميليشيا عصائب أهل الحق على قائمة الإرهاب.

عصائب أهل الحق هي جماعة سياسية عراقية لها جناح عسكري فعال حاليًّا شُكلت عند تكوينها من شيعة العراق ولاحقًا انضم إليها مقاتلون من سُنة العراق من محافظة صلاح الدين بعد سيطرة تنظيم داعش على مساحات من الأراضي العراقية في عام 2014.

وتعمل عصائب أهل الحق داخل العراق ولها تواجد في سوريا.

وقدرت قوة ميليشيا عصائب أهل الحق بحوالي 3000 مقاتل في مارس 2007، لكن في يوليو 2011، قدر مسؤولون أن هناك أقل من 1000 من عصائب أهل الحق موجودون في العراق.

وأكدت تقارير أن عصائب أهل الحق تتلقى حوالي 5 مليون دولار من أموال وأسلحة من إيران كل شهر.

يذكر أن قناة الحرة الإخبارية قد أفادت في وقت سابق بورود أنباء عن اعتقال قوات من المارينز الأمريكي في العراق، زعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي وقائد منظمة بدر هادي العامري المصنف على قائمة الإرهاب الأمريكي، وذلك تزامنًا مع الإعلان عن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في هجوم أمريكي قرب مطار بغداد الدولي.

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