أمريكا تفرض عقوبات على 8 من كبار القادة الإيرانيين

المواطن - واس

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على ثمانية من كبار القادة الإيرانيين، بينهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، وقائد الباسيج غلام رضا سليماني، إضافةً إلى ستة مسؤولين كبار آخرين، لتعيينهم من قبل، أو بالنيابة عن المرشد الأعلى، إضافة إلى عدد من الكيانات الإيرانية.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة اتخذت اليوم سلسلة من الإجراءات ردًا على هجمات إيران على القوات والمصالح الأمريكية، ولحرمان النظام الإيراني من العوائد بسبب إدارته للسياسة الخارجية العنيفة، مؤكدةً مواصلتها مساءلة الأفراد والكيانات عن دعم جبهات الإرهاب الإيرانية العديدة.

وأكد بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم، أن هؤلاء الأفراد، نفذوا مؤامرات إيران الإرهابية وحملات الفوضى في جميع أنحاء المنطقة، وهم متواطئون في جرائم القتل الأخيرة التي شملت حوالي 1500 إيراني كانوا يحتجون من أجل الحرية.

وأشار البيان إلى أن النظام الإيراني يستغل إيرادات صناعة المعادن الخاصة به لتمويل أنشطته المزعزعة للاستقرار، مبينًا أنه وفقًا لذلك، فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على اثنين وعشرين كيانًا وثلاث سفن، تعمل في قطاعات الحديد أو الصلب أو الألومنيوم أو النحاس في إيران، والأنشطة ذات الصلة.

ولفت بيان الخارجية الانتباه إلى ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول استمرار العقوبات الأمريكية حتى تغير إيران من سلوكها، مؤكدًا ضرورة أن يبعث العالم المتحضر برسالة واضحة وموحدة إلى النظام الإيراني، مفادها أنه لن يتم التسامح مع حملة الإرهاب والقتل والفوضى الإيرانية.

ودعت الخارجية الأمريكية جميع الدول إلى الوقوف ضد أيديولوجية النظام الإيراني الداعمة للإرهاب، ومحاسبة إيران على عنفها.

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