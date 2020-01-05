أمريكية تنزع حجاب زميلتها السعودية بالقوة

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أُلقي القبض على فتاة بتهمة ارتكاب جريمة كراهية، بعد قيامها بنزع حجاب طالبة من المملكة بالقوة ومحاولة خنقها داخل محطة قطار في بورتلاند، بحسب موقع ذا صن البريطاني.

وقالت الشرطة، إن المتهمة ياسمين رينيه كامبل، 23 عامًا، اقتربت من الطالبة السعودية، 24 عامًا، من جامعة بورتلاند الحكومية، لم يُكشف عن هويتها، في الساعة 7.20 مساءً، وأمسكت بالحجاب بقوة وحاولت خنقها.

وكانت الطالبة قد استطاعت دفعها بعيدًا ولكن ياسمين تمكنت منها، وحاولت خنقها، وكانت حجتها أنها أرادت أن تُظهر للضحية أنها لم تكن بحاجة إلى أن تكون مسلمة، وأن الناس لا يجب أن يكونوا سودًا أو بيضًا، وأفلتتها بعد أن اتصل الشهود بالشرطة وتم إلقاء القبض عليها.

وقالت الضحية للشرطة إنها لم تعد تشعر بالأمان وهي ترتدي الحجاب في الأماكن العامة، وترتدي الآن قبعة متماسكة ووشاحًا لتغطية رأسها.

ووجهت هيئة المحلفين الكبرى لائحة اتهام إلى ياسمين بتهمتين، ارتكاب جريمة كراهية من الدرجة الثانية، ومحاولة الخنق والإساءة الجنائية من الدرجة الثالثة.

وقال ذاكر خان، رئيس مجلس إدارة مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في أوريغون: يعد هذا أحد المواقف التي تُظهر أن هناك استهدافًا مستمرًا للنساء المسلمات، ما يحدث في هذا البلد أمر مخيف حقًا، وخوف الضحية الآن من ارتداء الحجاب بصورته الشرعية مأساة، يجب أن تكون النساء المسلمات قادرات على ممارسة دينهن بحرية دون أي خوف من الانتقام أو الهجمات.

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